Loi sur "la politique proactive de retour": des ONG s'inquiètent d'examens médicaux forcés

Les organisations humanitaires Médecins Sans Frontières et Médecins du Monde ont révélé jeudi leur sentiment mitigé et rappelé leurs inquiétudes à la suite du vote de la Chambre sur le projet de loi sur "la politique proactive de retour". Les ONG se disent notamment préoccupées de la mise en place d'examens médicaux éventuellement forcés pour les personnes en situation de migration.

Ajouté en dernière minute à l'agenda de la séance plénière de la Chambre, jeudi soir, le projet de loi prévoit de faciliter à l'avenir le renvoi des personnes en séjour irrégulier vers leur pays d'origine. Le texte introduit également une interdiction de détention de mineurs dans ces centres.

Si Médecins Sans Frontières et Médecins du Monde saluent cette dernière disposition, elles s'inquiètent d'autres mesures, comme le fait de soumettre les personnes en situation de migration à des examens médicaux qui peuvent être considérés comme forcés. Selon les ONG, ces examens ne seront pratiqués que dans le cadre d'une expulsion, et peuvent "inclure l'utilisation de moyens de contention et de coercition tels que la force physique, les clés de bras et les menottes aux poignets et/ou aux pieds".