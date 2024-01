L'OMS s'inquiète de la baisse du taux de vaccination contre la rougeole en Europe

Plus de 30.000 personnes ont attrapé la rougeole en Europe sur les 10 premiers mois de 2023, alors que moins d'un millier de cas avait été recensé sur l'ensemble de l'année 2022, relève l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Celle-ci s'inquiète d'un taux de vaccination contre la maladie de plus en plus faible.

Outre le nombre de cas qui a grimpé en flèche, les près de 21.000 hospitalisations et les 5 décès sont également très préoccupants, commentait mi-décembre dans un communiqué le directeur régional Hans Kluge. Les chiffres ne concernent donc pas encore toute l'année 2023 et ne portent que sur des cas signalés par 40 des 53 États membres de la région Europe, qui pour l'OMS, s'étend jusqu'en Asie centrale.

Depuis 2020 et la pandémie de coronavirus, le taux de vaccination a reculé en Europe. Bon nombre d'enfants ne reçoivent désormais plus tous leurs vaccins, voire aucune injection. Au total, plus de 1,8 million de nourrissons de cette zone n'ont pas été vaccinés contre la rougeole entre 2020 et 2022.