Londres annonce cinq milliards de livres d'investissements dans la défense

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a annoncé dimanche que le Royaume-Uni allait investir cinq milliards de livres (5,6 milliards d'euros) supplémentaires dans la défense, dans un contexte de "nouvelles menaces venues de Russie et de Chine".

"Alors que le monde devient plus instable et que la concurrence entre les Etats s'intensifie, le Royaume-Uni doit être prêt à tenir bon", a indiqué Rishi Sunak, cité dans le communiqué.

Un comité rassemblant des parlementaires britanniques a prévenu plus tôt cette semaine que les stocks de munitions du Royaume-Uni étaient dangereusement bas, de quoi selon eux mettre en danger la sécurité nationale du pays, une inquiétude déjà exprimée en janvier par le ministre de la Défense Ben Wallace.

Avec cette enveloppe, l'idée est de "reconstituer et de renforcer les stocks de munitions, de moderniser l'entreprise nucléaire britannique et de financer la prochaine phase du programme de sous-marins AUKUS".

"En investissant à long terme dans nos forces armées, nous serons prêts à relever les défis d'aujourd'hui et de demain", a dit M. Sunak, avant une visite aux Etats-Unis où est attendu un accord sur les sous-marins avec les Américains et les Australiens (AUKUS), une coopération sans précédent ayant la Chine en ligne de mire.

Il se rend dimanche aux Etats-Unis et doit rencontrer lundi à San Diego les dirigeants américain et australien Joe Biden et Anthony Albanese.