Londres compte lutter contre les contenus incitant les migrants à traverser la Manche

Le partenariat annoncé entre l'agence de lutte contre la criminalité (NCA) et Meta, TikTok et X (ex-Twitter) vise à éloigner les migrants des contenus de passeurs incitant à la périlleuse traversée dans l'un des détroits les plus fréquentés au monde, théâtre de naufrages mortels.

Il veut lutter contre les publications vantant réductions du prix pour les groupes, propositions de faux documents et fausses affirmations de "passage sûr", souligne Downing Street dans un communiqué.

Un plan lancé en 2021 a abouti à la suspension ou la suppression de "4.700 posts, pages ou comptes", souligne le texte.