L'ONU estime à 670 morts le bilan du glissement de terrain en Papouasie-Nouvelle-Guinée -2

"On estime que plus de 150 maisons ont été ensevelies et que 670 personnes sont mortes", a déclaré dimanche à l'AFP Serhan Aktoprak, fonctionnaire pour les migrations à l'ONU, basé à Port Moresby, la capitale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

La catastrophe naturelle est survenue dans la nuit de jeudi à vendredi dans la province d'Enga, au centre du pays, prenant de cours les habitants d'un village qui ont été ensevelis sous des amas de boue et de gravats pendant leur sommeil.