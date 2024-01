L'Open Vld bruxellois présentera de nouveaux visages aux électeurs

La section bruxelloise de l'Open Vld a rendu publics vendredi les premiers noms de sa liste aux élections régionales du 9 juin prochain pour la Région et pour le parlement flamand. Tirée par le ministre Sven Gatz, la liste dans la capitale compte également de nouveaux visages.

Pour le parlement régional bruxellois, M. Gatz sera suivi d'Imane Belguenani en deuxième position et de Martine Raets en troisième. La liste sera poussée par Carla Dejonghe.

Pour le parlement flamand, la liste Open Vld sera menée par Chloë Van Hoegaerden, l'ancienne présidente de Jong VLD Bruxelles, le mouvement des jeunes au sein du parti libéral. Sumio Yoshimi et Tatjana Eekman suivent aux deuxième et troisième places de la liste, devant Thomas Seifert et Carolina Sanchez.