L'Open Vld demande à l'une de ses députées de retirer son soutien à la liste d'Abou Jahjah

Rappelant des propos violents de Dyab Abou Jahjah à l'égard des Juifs, l'eurodéputée MR Frédérique Ries a demandé à l'Open Vld de se distancier de l'initiative de Khadija Zamouri, sous peine de menacer "le chemin commun à Bruxelles" entre les deux partis libéraux. Dans la foulée, Georges-Louis Bouchez a qualifié le soutien de l'élue Open Vld de "véritable faute politique".

La réaction de Tom Ongena n'a pas traîné. "Il s'agit d'une initiative personnelle et non d'une position de parti. Je le regrette profondément et je lui ai demandé de retirer son soutien. Elle n'est également plus candidate aux prochaines élections."

Dyab Abou Jahjah, quant à lui, a dénoncé "une attaque du lobby israélien en Belgique", et pointé du doigt la simultanéité des attaques du MR et du Vlaams Belang contre sa liste et sa personne.