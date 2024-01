L'Open VLD souhaite que les étudiants puissent travailler sans restriction

Les députés de l'Open VLD, Tania De Jonge et Vincent Van Quickenborne, souhaitent toutefois que toutes les restrictions soient supprimées, afin de permettre aux étudiants de pouvoir gagner davantage. Ils ont déposé une proposition de loi en ce sens.

Depuis 2023, les étudiants peuvent travailler au maximum 600 heures, ce qui correspond à environ 6 jours de travail par mois. Il est possible de travailler davantage, mais il faut alors payer des cotisations de sécurité sociale plus élevées.

"En Flandre surtout, la pénurie sur le marché du travail est phénoménale: on ne parle plus de goulot d'étranglement dans le cadre de certaines professions, mais de goulot d'étranglement dans l'économie", déclare M. Van Quickenborne. "Avec notre proposition, nous aidons à la fois l'économie et les étudiants qui veulent gagner de l'argent."

Selon lui, la proposition bénéficie du soutien du MR et Vooruit serait enclin à revoir le plafond actuel.