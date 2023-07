L'Open Vld veut élargir les flexi-jobs aux secteurs des soins et de l'enfance

L'Open Vld a déposé une proposition de loi visant à étendre le système des flexi-jobs aux secteurs des soins et de l'accueil de l'enfance afin de trouver une solution aux pénuries de personnel.

Le recours à des flexi-jobs est déjà possible dans plusieurs secteurs: horeca, commerce de détail, salles de cinéma, arts de la scène et quelques activités de soutien dans le domaine des soins.

Ce système offre des avantages en termes fiscaux et sociaux à l'employeur et au travailleur. "Si nous voulons réaliser l'ambition de 80% de taux d'emploi, nous devons utiliser tous les moyens. Les flexi-jobs ne sont pas une solution miracle mais une partie d'un ensemble plus large de mesures pour mettre des gens au travail", a expliqué mercredi la cheffe de groupe, Maggie De Block.