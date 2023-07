L'Open VLD, Vooruit et Groen veulent des vacances d'été plus courtes

La désynchronisation des calendriers entre nord et sud du pays n'est plus tenable, surtout pour les familles vivant dans la capitale, a fait valoir Hannelore Goeman (Vooruit) mercredi lors d'un débat au Parlement flamand.

"Les partisans évoquent des pertes d'apprentissage, mais d'autres études ne sont pas aussi univoques. De plus, le système francophone réduit le nombre de jours d'apprentissage, ce qui nuit à la qualité de l'enseignement", a ajouté M. Weyts.

Pour Groen, on ne peut toutefois pas seulement s'inquiéter des pertes d'apprentissage. Il faut aussi veiller au bien-être. "Deux semaines de vacances à l'automne et au printemps offrent plus de temps de repos aux enseignants et aux élèves. La Flandre ne peut rester une île en Europe (en matière de réforme des rythmes scolaires", a plaidé l'élue verte Elisabeth Meulemans.