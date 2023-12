L'opposition demande de nouvelles auditions; la majorité temporise

Les Engagés et le PTB, dans l'opposition, ont plaidé mardi, en commission Environnement du parlement wallon, pour de nouvelles auditions dans le cadre de la pollution aux PFAS de l'eau de distribution au sud du pays. La majorité, elle, préfère temporiser.

Dans les rangs des Engagés, on demande ainsi à entendre Vivaqua, De watergroep, les bourgmestres de Chièvres et d'Ath, le département de la police et des contrôles, la SPAQUE (le pôle d'expertise de la Région wallonne en matière de gestion des sols pollués) ainsi que le toxicologue Alfred Bernard qui s'est retiré du Conseil scientifique indépendant récemment mis en place par la Région.

Ce dernier fait également de la liste des auditions complémentaires, avec Vivaqua, réclamées par le PTB.