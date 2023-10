L'opposition pas convaincue par le discours d'Alexander De Croo

"Il a dit en de nombreux mots que le gouvernement arrêtait de travailler", en a conclu le chef de groupe N-VA Peter De Roover. Selon le nationaliste flamand, le discours du Premier ministre n'exprime aucune ambition de mettre en œuvre une quelconque réforme sérieuse. "Les vrais problèmes ne sont plus abordés", estime-t-il.

Peter De Roover ne partage pas non plus le discours selon lequel notre pays se porte bien. "Personne ne le croit. Avec l'Italie, nous avons le pire budget de l'Union européenne et aucun projet majeur n'a été réalisé. Quelques petites choses ne pourront pas y remédier."