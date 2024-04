L'opposition pointe la "responsabilité écrasante" du gouvernement flamand

"Le sous-investissement dans le secteur et la mauvaise gestion qui n'a pas été corrigée ont plongé Van Hool dans un gouffre", ont déclaré la députée Anja Vanrobaeys et le député flamand Thijs Verbeurgt (Vooruit). Ils exigent que le gouvernement flamand prenne ses responsabilités.

Du côté des écologistes, la coprésidente de Groen Nadia Naji et le député Staf Aerts appellent à un soutien tant pratique que psychologique pour les familles touchées. Ils dénoncent les coupes budgétaires dans l'agence flamande de l'emploi, le VDAB, au cours des dernières années. Le prochain gouvernement devra selon eux revoir sa politique industrielle et permettre aux travailleurs de se former à des métiers d'avenir.