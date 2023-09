L'ordination épiscopale de Luc Terlinden a débuté dimanche vers 15h00 au sein de la cathédrale Saint-Rombaut à Malines. Au terme de cette cérémonie, le chanoine originaire de Bruxelles prendra officiellement ses fonctions à la tête de l'archevêché de Malines-Bruxelles et succèdera ainsi à Jozef De Kesel.

C'est sous un soleil radieux que de nombreux invités se sont rendus à la cathédrale malinoise. Parmi eux, le couple royal, des représentants des différents cultes de notre pays, sans oublier le nonce apostolique auprès de la Belgique, Franco Coppola. La ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden, les archevêques de Lille et de Paris ainsi que le cardinal luxembourgeois Hollerich assistent également à l'eucharistie.

Cette dernière est présidée par le cardinal Jozef De Kesel et durera environ deux heures. A l'issue de celle-ci, Luc Terlinden sera consacré archevêque du diocèse de Malines-Bruxelles et deviendra ainsi le dixième archevêque belge depuis l'indépendance du pays, en 1830. Il y a près d'un siècle que l'Église belge n'avait pas nommé un prêtre non encore évêque à la tête de l'archidiocèse de Malines-Bruxelles.