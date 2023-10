L'ordre d'évacuation dans le sud de Gaza équivaut à "une condamnation de mort"

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a qualifié "de condamnation à mort" l'évacuation ordonnée par Israël à plus d'un million de Palestiniens dans le sud de la bande de Gaza, selon les propos tenus par son porte-parole, Tarik Jasarevic, sur la chaîne télévisée américaine, NBC News.

En réponse, Israël a décrété un blocus total de la bande de Gaza tout en bombardant Gaza et certains quartiers libanais ou syriens. Les hostilités ont également débordé en Cisjordanie.

Selon les dernières données officielles, près de 1.800 Palestiniens ont péri et quelque 7.200 ont été blessés depuis le début des combats. En Israël, au moins 1.300 civils et soldats ont perdu la vie tandis que plus de 3.000 autres ont été blessés.