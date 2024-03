Lotte Lie termine 29e de la poursuite de Soldier Hollow

Douzième du sprint dans l'Utah, vendredi, notre unique représentante s'est retrouvée 21e après le premier tir couché et une faute. Lie est remontée au 18e rang après le tir debout mais a reculé au 20e après le second tir couché et ce malgré cinq tirs ciblés. Une seconde faute dans la dernière série de tir debout et un autre tour de pénalité l'ont fait reculer au 26e rang. La dernière portion de ski de fond lui a encore coûté trois places.

La Norvégienne Ingrid Tandrevold, malgré une 11e place et un score de 14/20 au tir, détient toujours le dossard jaune de leader de la Coupe du monde avec 964 points. Vittozi remonte à la 2e place à 73 points (891). La Française Justine Braisaz-Bouchet, 7e dimanche, est 3e à 83 points (881). Lotte Lie gagne une place et se retrouve 25e (221).