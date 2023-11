Louvain Coopération lance un appel aux dons pour aider des enfants des rues à Kinshasa

"Dans la capitale congolaise, des milliers d'enfants vivent dans la rue, sans aucune ressource. On les appelle les shégués. Entre 20 et 25.000 il y a une dizaine d'années, leur nombre ne fait qu'augmenter, notamment à la suite de la crise sanitaire et économique du coronavirus. Louvain Coopération travaille pour améliorer leur avenir", expliquent dans un communiqué les représentants de l'association.

En 2015, Louvain Coopération a mis en place un premier projet de soutien et d'accompagnement de ces enfants, qui sont d'abord accueillis, logés, nourris et soignés. S'ensuit un travail avec des psychologues et éducateurs de rue. Les plus jeunes reçoivent des cours de remise à niveau scolaire et d'alphabétisation. Ils rejoignent les bancs de l'école dès que possible.