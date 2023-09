Luc Terlinden consacré archevêque de Malines-Bruxelles

C'est la première fois depuis le cardinal Jozef Van Roey en 1926 qu'un prêtre qui n'était pas encore évêque est nommé archevêque par le pape.

De nombreuses personnalités, dont le couple royal et la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, ont assisté à la consécration qui s'est tenue à la cathédrale Saint-Rombaut de Malines. Une centaine de prêtres et les évêques et évêques auxiliaires belges étaient également présents, tout comme des responsables des autres cultes reconnus en Belgique.