Ludivine Dedonder au Danemark dans le cadre de la formation de pilotes ukrainiens sur F-16

C'est sous un ciel bas que la ministre, accompagnée du chef de la Défense belge, l'amiral Michel Hofman, et du chef de la composante aérienne, le général-major Thierry Dupont, a foulé le tarmac de la base aérienne de Skrydstrup, située dans le sud du Danemark. Ils y ont été accueillis par leurs homologues danois, avec qui ils doivent s'entretenir plusieurs heures durant la matinée lors de trois réunions distinctes.

La base, située à une soixantaine de kilomètres de la frontière allemande, est l'un des lieux choisis par les 13 pays membres de la "coalition F-16" pour former des soldats ukrainiens au maniement et à l'entretien de ces appareils. Dans ce cadre, la Belgique a envoyé début mars deux F-16 biplaces au Danemark. Ils y stationneront de mars à septembre, à raison de deux périodes de huit semaines, tout comme une cinquantaine de membres de la Défense belge. Le personnel proviendra principalement des 2e et 10e wings tactiques, basés respectivement à Florennes (Namur) et à Kleine-Brogel (Limbourg).