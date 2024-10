L'UE ouvre un pont aérien humanitaire pour soutenir la population au Liban

Les vols partent de Dubaï et de Brindisi (Italie). Le premier doit atterrir à Beyrouth ce vendredi 11 octobre. L'ONU affrète également des avions d'aide humanitaire depuis quelques jours.

Les bombardements israéliens sur le Liban, principalement dans le sud et dans la banlieue sud de Beyrouth, ont tué plus de 1.100 personnes et déplacé plus d'un million d'habitants en moins de deux semaines.