L'UGent veut diminuer ses effectifs de 120 salariés d'ici 2027

Le recteur de l'université gantoise, Rik Van de Walle, souhaite toutefois réduire au maximum les licenciements dans l'établissement, qui rassemble en tout 10.000 membres du personnel. "Nous sommes convaincus que la majeure partie des réductions de personnel peut être réalisée via des départs naturels, comme la pension ou des personnes qui veulent volontairement quitter l'organisation. Le nombre de travailleurs qui doivent quitter l'université contre leur gré sera sûrement plus bas."

Le personnel obtiendra davantage d'informations au sujet de la restructuration en septembre.

La réorganisation est aussi accompagnée d'une révision de la structure de l'UGent. L'université ne comptera plus neuf directions mais trois départements (enseignement et recherche; campus, IT et immobilier; ressources humaines).

Les économies de l'université ont déjà suscité de multiples actions de protestation dans la ville flamande, avec des centaines d'étudiants et de militants dans les rues.