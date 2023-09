L'ULB et l'UMons ouvrent l'année académique sur le nouveau campus de Charleroi

L'ULB et l'UMons ont officiellement ouvert l'année académique 2023-2024 jeudi soir lors d'une cérémonie organisée sur le nouveau campus de Charleroi. Aucune des deux universités n'avait jamais organisé pareil événement en dehors de sa ville d'origine, ont souligné dans leurs discours les recteurs de deux universités Annemie Schaus et Philippe Dubois.

Logé dans des locaux flambant neufs, le nouveau campus carolo a été inauguré début septembre. Quatre partenaires y sont impliqués : l'ULB, l'UMons, la Province de Hainaut et l'Université ouverte.

Ce nouveau campus confirme la volonté de l'ULB de s'impliquer à Charleroi, selon Annemie Schaus. "Nous sommes définitivement à la fois Bruxellois et Wallons", a-t-elle affirmé à l'attention de la communauté universitaire. "Nous sommes là pour contribuer à fortifier et à stimuler la région", a-t-elle indiqué également à l'attention de la ville de Charleroi et de ses acteurs.