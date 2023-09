Luminus présente ses solutions pour préserver la biodiversité dans la Meuse

Le fournisseur d'électricité Luminus a présenté mercredi les conclusions de son programme Life4Fish. L'objectif : préserver les poissons migrateurs durant leur dévalaison dans la Meuse tout en permettant une exploitation durable des centrales hydroélectriques dans la Meuse. Le bilan, dévoilé en compagnie des partenaires du fournisseur - les universités de Liège et de Namur, Profish technologies et EDF R&D - fait suite à sept ans de recherche permis entre autres par une subvention de la Commission européenne de près de 2 millions d'euros, pour un coût total de plus ou moins cinq millions d'euros répartis entre partenaires.