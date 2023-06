L'UMons et l'ULB renforcent leur partenariat au bénéfice du Hainaut et des Hennuyers

L'UMons et l'ULB ont créé une nouvelle association, l'asbl Marie Mineur, dont l'objectif est de doter les deux institutions d'un cadre légal destiné à renforcer leur collaboration et leurs projets conjoints au bénéfice du Hainaut. Les deux universités sont partenaires depuis de longues années sur le sol hennuyer via, notamment, des Bacheliers et des Masters organisés conjointement à Charleroi et à Mons.