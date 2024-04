L'Union des Francophones tentera de retrouver un siège au Parlement flamand

L'UF réunit DéFI, le MR, Les Engagés et le PS. Son but est de constituer une masse critique suffisante pour décrocher un siège au Parlement flamand, afin d'y défendre les droits des francophones dans la périphérie flamande de Bruxelles.

Pour le 9 juin prochain, l'Union des Francophones alignera Maxime Timmerman en tête de liste. Ce conseiller communal à Beersel est âgé de 24 ans. Il est le président de DéFI Périphérie.

L'intéressé juge "impératif" de retrouver un représentant francophone au Parlement flamand, un objectif qui pourrait être facilité par l'ajout d'un siège à la circonscription du Brabant flamand, aux dépens de la Flandre occidentale, conséquence de l'évolution démographique.

"Après cinq ans sans représentant au Parlement flamand, nous constatons les changements subis par la périphérie: fermetures arbitraires de crèches, problèmes de mobilité, obligation de l'usage du néerlandais dans le monde du travail et, surtout, la menace incessante de suppression des communes à facilités et des droits linguistiques. Nous devons agir maintenant pour préserver nos droits et notre qualité de vie", affirme Maxime Timmerman.