L'Université d'Anvers organise une winter school sur les diamants en Afrique du Sud

L'initiative intitulée "From Mine to Finger" permettra aux participants de suivre des ateliers mais aussi de prendre part à des excursions. Les cours seront donnés lors du congé de détente et accueilleront aussi bien des étudiants que les professionnels qui souhaitent approfondir un sujet particulier.

Les partenaires du projet sont l'Antwerp World Diamond Center et le Gordon Institute of Business Science d'Afrique du Sud.