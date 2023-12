L'usage des feux d'artifices interdit dans l'espace public du 15 décembre au 3 janvier

Via l'agence Belga, celui-ci a précisé avoir pris cette décision à la suite d'une demande des chefs de corps de la police locale ainsi que des services de secours de pouvoir garantir au maximum la sécurité de leurs agents sur le terrain. La police a également suggéré de disposer d'une approche régionale.

Selon le cabinet du ministre-président bruxellois, au-delà de l'interdiction de l'usage des feux d'artifices 24h, sur 24 durant toute la période précitée, seront interdits "la possession et le transport de feux d'artifices de divertissement, y compris les canons sonores ou canons à carbure, par les particuliers sur l'espace public' également 24h sur 24, les 23, 24 et 25 décembre, ainsi que les 31 décembre et 1er janvier. Mais cette mesure relative à la possession et au transport ne sera d'application que de 16h à 10H du matin du 15 au 22 décembre ainsi que les 2 et 3 janvier, histoire de ne pas porter atteinte à la liberté de commerce, conformément à la jurisprudence. Ces interdictions ne visent pas les professionnels disposant des autorisations requises.