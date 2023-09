L'usine Filao, un chainon jusqu'ici manquant, inaugurée à Couillet

Les responsables de Sources Alma et de Veolia ont inauguré mercredi matin à Couillet (Charleroi) l'usine Filao. Fruit d'un partenariat entre les deux acteurs privés, cette dernière est capable annuellement de recycler quelque 40.000 tonnes de bouteilles en polyéthylène téréphtalate (PET) et est, à ce titre, le chainon jusqu'ici manquant dans la chaine du recyclage de ce type de contenants en Belgique.

La construction de l'usine de Couillet s'inscrit dans le cadre d'un appel d'offres lancé par Fost Plus, l'organisme qui gère le recyclage des emballages ménagers en Belgique, et remporté par Sources Alma et Veolia. L'accord prévoit que quelque 33.500 tonnes de bouteilles PET transparentes et bleues seront traitées dans l'usine de Couillet annuellement et ce durant neuf ans.

Les bouteilles proviendront de cinq centres de tri en Belgique : Val'Up (Mons), Valtris (Charleroi), Sitel (Engis), Indaver (Willebroeck) et Prezero (Evergem). Grâce à un process en 5 étapes (tri, broyage, lavage, tri de paillettes et extrusions), elles seront transformées dans l'usine de Couillet en granulés PET recyclés, qui seront ensuite utilisés pour fabriquer de nouvelles bouteilles par Sources Alma.