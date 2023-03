Lutte contre le racisme: vers une commémoration le 21 mars, chaque année, à Bruxelles

La Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, leu 21 mars, fera l'objet d'une commémoration officielle chaque année par les autorités et les administrations régionales bruxelloises dès 2024, a annoncé mardi la secrétaire d'Etat bruxelloise à l'Egalité des chances, Nawal Ben Hamou (PS).

Autre première en Belgique, la Région bruxelloise se dotera, encore en 2023, d'un Conseil consultatif pour l'élimination du racisme qui rendra des avis sur les politiques publiques bruxelloises et réunira, pour la première fois, les associations antiracistes, des experts académiques, les partenaires sociaux et Unia.

Cette action de mémoire et de sensibilisation s'inscrit dans le cadre du premier Plan bruxellois de lutte contre le racisme adopté par le gouvernement en décembre 2022 sous l'impulsion de la secrétaire d'Etat. L'organisation de cette journée de commémoration sera élaborée en collaboration avec Unia, le Mrax ainsi que d'autres associations représentatives de la lutte contre le racisme, a précisé celle-ci dans un communiqué.

Le Plan bruxellois de lutte contre le racisme prévoit également une série d'actions de sensibilisation et de formation, notamment à l'égard des acteurs et actrices de première ligne afin de lutter contre le racisme et contre le sous-rapportage d'actes racistes ou discriminants.

Le soutien au secteur associatif qui porte des projets essentiels dans la lutte contre le racisme et les discriminations dites raciales et le travail de mémoire est en outre renforcé et pérennisé.

"Les Journées internationales ou les dates charnières de l'Histoire sont des opportunités pour sensibiliser le grand public à la question du racisme passé et présent, de faire un état des lieux et de réfléchir sur ses résonances aujourd'hui. Il nous semblait dès lors important que toutes les institutions régionales puissent se mobiliser officiellement pour commémorer cette date importante", a commenté la secrétaire d'Etat à l'Egalité des Chances.