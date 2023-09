Lutte contre le sans-abrisme: un soutien wallon de deux millions d'euros aux opérateurs

L'exécutif wallon avait lancé le 6 juillet dernier, sur la base des constats posés par les équipes de terrain, un appel à projets visant à permettre aux opérateurs d'acquérir des logements destinés aux publics très précarisés dans le cadre du plan "Housing First" du plan de relance de la Wallonie.

Les 10 candidats retenus sont les Relais Sociaux de Charleroi, Namur, Mons, Tournai, La Louvière, Brabant wallon et Luxembourg; les Associations de Promotion du Logement ASBL Collectif Logement pour le territoire de Huy-Waremme; l'asbl Logement et Insertion pour le territoire de Dinant, l'asbl Compagnons pour le territoire d'Ath et l'asbl Château des Hamendes pour le territoire de Thuin-Philippeville.