M-C Leroy prépare une année de la diversité culturelle en Belgique

Le 9 novembre, alarmé par la résurgence du conflit israélo-palestinien et son impact sur la société belge le gouvernement a réuni huit d'experts (Simone Susskind, Brigitte Herremans, Mohamed Ouachen, Els Hertogen, Sacha Gutman, Els Keytsman, Tomas Baum en Avi Schneelbag). En toile de fond, les phénomènes de l'antisémitisme, de l'islamophobie et du racisme, et les conséquences à la fois en termes de sécurité et de discrimination.

Plusieurs pistes d'action ont été formulées, notamment la mise en place d'une année au cours de laquelle la diversité culturelle serait promue en Belgique à travers des événements (programmation culturelle, conférences et débats, recherches, mise à jour des assises interculturelles, campagne nationale sur le vivre ensemble, etc.). L'accent serait mis sur ce qui rassemble les citoyens belges. La société civile serait appelée à jouer un rôle de premier plan la construction de cette année.