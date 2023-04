M. Gilkinet promet une proposition sur le survol de Bruxelles d'ici le 21 juillet

Le ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet, a annoncé jeudi son intention de "faire une proposition d'ici le 21 juillet" pour résoudre le problème des nuisances sonores générées par l'aéroport de Bruxelles-National, un dossier qui empoisonne la vie politique depuis des années et qui a déjà contraint, selon lui, l'État fédéral à payer 24 millions d'euros en astreintes et frais d'avocats.

"Mon objectif est de soulager les riverains, de les protéger. Je ferai une proposition en ce sens d'ici les vacances (parlementaires), d'ici le 21 juillet. Pour cela je devrai évidemment être suivi par l'ensemble du gouvernement et par les Régions", a-t-il déclaré lors de l'émission Bonjour Bruxelles de la chaîne de télévision régionale BX1, dont il était l'invité matinal.

"J'espère qu'en travaillant de manière systématique, on va pouvoir régler ce dossier", a ajouté M. Giliknet (Écolo), rappelant que le survol de Bruxelles et de sa périphérie était "l'un des dossiers les plus compliqués de la politique belge".