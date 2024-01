M. Magnette raille la volonté du président de la N-VA de devenir Premier ministre

"M. De Wever, puisque c'est de lui qu'il s'agit, nous dit maintenant qu'il veut devenir Premier ministre. Nous lui répondons: M. De Wever, quand on veut diriger un pays, il faut avoir pour ce pays des rêves et des ambitions et non pas en souhaiter la fin", a-t-il affirmé lors de la traditionnelle séance de vœux de Nouvel An du Parti socialiste à Charleroi, une ville dont il est bourgmestre.

"Quand on veut diriger un pays, il faut unir, rassembler, fédérer tous les Belges et non pas les dresser les uns contre les autres. Quand on veut diriger un pays, il faut l'aimer tout simplement", a encore dit le président du PS devant un parterre de mandataires et de militants.

"Et nous ce pays, nous l'aimons", a-t-il poursuivi sous un tonnerre d'applaudissements.

"Nous sommes prêts à assumer nos responsabilités", a assuré M. Magnette en ce début d'année peu ordinaire, marquée par des élections générales (législatives, régionales et européennes et puis plus trad communales en Belgique et dans le monde, avec des électeurs de la moitié des pays appelés à voter).