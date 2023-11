M. Netanyahu condamne fermement les propos du Premier ministre

M. Netanyahu "condamne fermement les propos des premiers ministres belge et espagnol, qui n'ont pas imputé l'entière responsabilité au Hamas pour les crimes contre l'humanité qu'il a perpétrés: le massacre de citoyens israéliens et l'utilisation de Palestiniens comme boucliers humains", a indiqué via X (anciennement Twitter) le compte officiel du Premier ministre israélien.

Durant leur visite au Proche-Orient, M. De Croo et son homologue espagnol ont appelé Israël à en faire davantage pour protéger les civils et respecter le droit international.