M. Van Peteghem défend l'émission d'un bon d'Etat avec une retenue à 30%

M. Van Peteghem, qui est également vice-Premier ministre CD&V, était l'un grand partisan de cette opération. Selon lui, elle devait encourager les banques à augmenter les intérêts des comptes d'épargne. Les banques elles-mêmes étaient loin d'applaudir.

L'Agence a récemment annoncé qu'elle souhaitait émettre deux nouveaux bons d'État en mars, dont un sera renouvelé pour un an, de préférence à nouveau avec un précompte mobilier réduit.M. Van Peteghem y est favorable. Mais Mme Bertrand, a émis un avis négatif sur cette proposition, la jugeant inappropriée d'un point de vue budgétaire. Selon elle, le taux de 30% doit s'appliquer.

"Il serait en fait irresponsable de ne pas émettre cette obligation d'État aujourd'hui", a répondu dimanche le ministre des Finances. Il a admis que les banques, suivies plus tard par la secrétaire d'État, avancent des arguments contre ce projet. "Mais les experts de la Banque nationale, de l'Agence (de la dette) et de l'Inspection des Finances et tous les économistes disent tous que ce serait une bonne chose pour le budget et pour les épargnants", a dit le ministre.