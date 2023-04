Macron hué lors d'un bain de foule en Alsace

"On n'a jamais vu un président avoir un gouvernement aussi corrompu que le vôtre. Un jour vous allez retomber (...) Vous allez bientôt tomber, vous allez voir", lui a lancé un homme aux cheveux gris.

"On est là, on est là!", "Macron démission", ont scandé des manifestants dans la foule.

"Vous nourrissez des idées qui ne sont pas justes", lui a répondu le président.

"Je ne demande pas aux gens de prendre les décisions difficiles à ma place, on va continuer à améliorer les choses sur les conditions de travail", a-t-il également répliqué à une jeune femme qui l'interpellait sur les retraites et la pénibilité.

"J'ai 34 ans, je suis vraiment inquiète. On vous demande une seule chose, un signe d'apaisement, et là vraiment on ne le voit pas", lui a encore dit cette femme.