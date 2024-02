Macron n'exclut pas l'envoi de troupes: La priorité belge reste l'aide matérielle

"Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre, a-t-il notamment affirmé.

Côté belge, la priorité reste néanmoins à l'envoi de "toute l'aide matérielle nécessaire". "En 2024, un budget de 611 millions d'euros a été débloqué et est actuellement mobilisé pour apporter l'aide matérielle en armes et munitions en soutien à l'armée ukrainienne. Nous participons en outre activement à six coalitions d'appui aux forces armées ukrainiennes ainsi qu'à leur entraînement", rappelle le cabinet de la ministre Dedonder.