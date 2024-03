Madrid et Paris jugent "inacceptables" et "injustifiables" les tirs israéliens à Gaza

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a jugé jeudi "inacceptable(s)" les événements qui ont conduit à la mort d'une centaine de personnes selon le Hamas lors d'une distribution d'aide alimentaire qui a tourné au cauchemar à Gaza. Le président français Emmanuel Macron a aussi exprimé sa "plus ferme réprobation" et exigé "vérité" et "justice".