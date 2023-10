Malaise dans les crèches louviéroises où les travailleuses sont en grève

"Les discussions avec les autorités communales n'aboutissent pas", a expliqué Calogero Morina, secrétaire régional CGSP. "Attendre un mois avant de remplacer une malade, c'est rendre les autres malades: nous avons le sentiment qu'on stigmatise les travailleuses malades, pour certaines de longue durée, ce qui est inacceptable." Une quarantaine de travailleuses sont occupées dans les quatre crèches louviéroises. "Une seule crèche est actuellement ouverte avec deux travailleuses, dans le cadre de la grève. Nous avons décidé de prolonger notre préavis de grève pour une durée indéterminée et un préavis devrait être déposé pour les crèches de la région du Centre."

Les motifs du conflit portent, notamment, sur l'aménagement des horaires des crèches, soit une fermeture à 18h au lieu de 18h30, et la fermeture de l'ensemble des sites entre Noël et Nouvel An. "C'est une solution que nous avons proposée et qui pourrait dégager presqu'un temps plein mais l'idée a été rejetée", a souligné Calogero Morina.