Malgré la hausse de prix, l'utilisation des titres-services est restée stable à Bruxelles

"Cette diminution du nombre de titres-services achetés s'explique par l'effet écureuil. En raison de l'annonce de l'augmentation du prix, de nombreux Bruxellois avaient fait des réserves et acheté plus de titres-services fin de l'année 2022. Mais on constate que les titres-services utilisés continuent leur progression", explique le ministre dans un communiqué.

Ce dernier y voit la preuve que" l'augmentation du prix n'impacte pas la consommation des titres et permet, en Région bruxelloise, d'améliorer les conditions de travail des aide-ménagères."