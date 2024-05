Malgré le libre choix du nom de famille depuis dix ans, le nom du père reste prédominant

Ainsi, entre 2019 et 2023, la proportion d'enfants ayant reçu comme nom de famille unique celui de leur père est passée de 84,3% à 81,3%. Les noms doubles, c'est-à-dire composés de celui du père et de la mère, ou de la mère et de la coparente, dans tous les ordres possibles, ont atteint en 2023 7,01% de l'ensemble des actes de naissance, contre 5,1% quatre ans plus tôt.

Lorsqu'un nom double a été attribué, en 2019, dans 79,8% des cas, le nom du père était placé en premier, suivi de celui de la mère. Quatre ans plus tard, cette proportion n'a que peu évolué, atteignant 78,3%. Les noms de famille composés de celui de la mère, suivi de celui du père, représentaient en 2019 16,8% des noms doubles, contre 17,3% en 2023.

La comparaison n'est effectuée qu'à partir de 2019, car les actes de naissance antérieurs n'ont pas encore été tous numérisés. Les données du SPF Justice sur ces années-là sont dès lors partielles.