Malgré l'interdiction, neuf commerces sur dix vendent encore de l'alcool et du tabac aux mineurs

L'interdiction de vente d'alcool et de produits de tabac aux mineurs reste un défi majeur, révèlent jeudi les résultats d'une campagne de contrôle menée à l'initiative du SPF Santé publique. De nombreux commerces ne respectent toujours pas la législation. Ainsi, près de 90% d'entre eux continuent de vendre des boissons alcoolisées à des mineurs.

Organisée à l'été 2023, cette campagne "Mystery shopping" (clients mystères) a été annoncée à l'avance au secteur concerné.

Selon le modus operandi établi, des jeunes de 15, 16 et 17 ans devaient tenter d'acheter de l'alcool et des produits du tabac, accompagnés d'un inspecteur expérimenté du SPF Santé publique. Tout cela incognito. Il leur était strictement interdit de mentir sur leur âge. Ils devaient également porter des vêtements d'ados et ils n'avaient pas le droit de consommer les produits achetés.