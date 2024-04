Mali: interdiction aux médias de couvrir les partis politiques

A la suite de la suspension des activités des partis politiques, la Haute autorité de la communication (HAC) "invite tous les médias (radios, télés, journaux écrits et en ligne) à arrêter toute diffusion et publication des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations", dit-elle dans un communiqué.

La HAC ne précise pas à quoi s'exposeraient les médias qui contreviendraient.