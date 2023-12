Malines et Willebroek interdisent aussi tout feu d'artifice pour le Nouvel An

La ville de Malines et la commune de Willebroek ont décidé samedi d'une interdiction générale des feux d'artifice durant la nuit du Nouvel An, du 31 décembre au 1er janvier. Les deux localités de la province d'Anvers suivent ainsi la décision de la province de Flandre orientale, en raison des prévisions d'averses et de rafales de vent jusqu'à 80 km/h.