Malmedy s'apprête à fêter le 80e anniversaire du bombardement de 1944

La commune de Malmedy s'apprête à fêter le 80e anniversaire du bombardement de Malmedy qui a eu lieu les 23, 24 et 25 décembre 1944 et qui a presque totalement détruit la ville. Projection de films, expositions, concerts, conférences sont organisées en cette occasion, en plus des traditionnels hommages aux victimes, qui se tiendront tout au long du mois de décembre de cette année.