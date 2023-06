Malmené dans les sondages, l'Open Vld recherche des "ajustements utiles"

Selon un sondage mené pour Le Soir et RTL et dont les premiers résultats ont été publiés vendredi, l'Open-VLD ne séduirait plus que 8,3% des électeurs, bien en deçà de son résultat aux élections de 2019 où il avait attiré 13,5% des voix.

Face à ce constat, le président des libéraux du nord du pays, Egbert Lachaert, a décidé d'organiser en urgence une réunion du bureau du parti par voie électronique.