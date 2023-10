Mamas for Africa lance une campagne pour dénoncer les violences sexuelles en RDC

Ces dernières mettent notamment en scène deux Belges, une jeune mère ainsi qu'une fillette de 12 ans. Celles-ci rapportent le témoignage d'une victime congolaise. "Notre campagne tisse un lien entre la Flandre, la Belgique et la RDC : les violences sexuelles ne connaissent pas de frontières", a expliqué Anke Dumez, directrice de Mamas for Africa. "La campagne réunit les victimes de l'est du Congo et les Belges."

Selon les chiffres de l'association, une femme sur trois en RDC est victime de violences sexuelles. Depuis plus de 25 ans, Mamas for Africa propose un accompagnement psychologique et médical aux survivantes de violences sexuelles. En 2022, plus de 1.800 femmes ont bénéficié d'une aide médicale et plus de 800 d'une assistance psychologique. Plus de 400 femmes ont été opérées dans l'un des trois hôpitaux avec lesquels Mamas for Africa collabore, en raison des mutilations sexuelles qu'elles ont subies.