Manifestants tués au Pérou: Amnesty présente des "preuves" d'exactions

Amnesty International a présenté mercredi à la présidente du Pérou, Dina Boluarte, des "preuves" d'exactions des forces de l'ordre qui ont tiré et "à plusieurs reprises" tué des manifestants.

"Nous avons présenté les preuves que nous avons réunies selon lesquelles les forces de l'ordre ont fait un usage de la force excessif, disproportionné et à plusieurs reprises létal, utilisant leurs armes contre des personnes qui protestaient", a déclaré Erika Guevara, directrice des Amériques chez Amnesty, à l'issue de sa rencontre avec la présidente Boluarte.

"La présidente Boluarte a assuré n'avoir à aucun moment donné l'ordre d'utiliser des armes létales pour contrôler les manifestants", selon Erika Guevara.

Des preuves ont pu être réunies sur 46 cas de violations des droits humains, selon Amnesty qui a recueilli des témoignages de victimes de la répression et de leurs familles à Lima (centre), Ayacucho, Andahuaylas et Puno (sud-est) et s'est basée également sur les preuves réunies par les autorités péruviennes.

Une enquête a été ouverte pour savoir si les forces de sécurité ont tué des manifestants lors de la répression de manifestations antigouvernementales le 15 décembre, avait annoncé lundi le bureau du procureur du Pérou, après des informations d'un média local selon lequel plusieurs personnes ont été abattues par des soldats. L'enquête vise le personnel de la police et de l'armée.