Manifestation des enseignants le 23 avril à Bruxelles, la FEF soutient les syndicats

La Fédération des étudiants francophones (FEF) se joint à la manifestation des enseignants organisée ce mardi 23 avril à Bruxelles, afin de défendre "sa vision d'un enseignement de qualité, accessible à tous et financé à la hauteur de ses besoins", annonce-t-elle lundi.

Cette action a pour but de maintenir la pression sur les politiques en vue des élections du 9 juin. "Depuis les années 70, différentes mesures d'austérité s'appliquent à l'enseignement avec comme conséquence directe la mise à mal de sa qualité et de son accessibilité", explique la FEF. "Pour ne rien arranger, l'enseignement supérieur est financé par enveloppe fermée et, alors que le volume budgétaire stagne, le nombre d'étudiants lui ne fait qu'augmenter", poursuit-elle.

Le refinancement public de l'enseignement doit donc faire partie des priorités du prochain gouvernement quel qu'il soit, selon la fédération. "Il n'est pas tenable que les moyens accordés par étudiants baissent année après année alors qu'on demande toujours plus d'efforts et d'implication aux professeurs et aux élèves/étudiants", martèle-t-elle.