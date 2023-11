Manifestation des enseignants à Liège jeudi pour dénoncer leurs conditions de travail

Les enseignants de la province de Liège manifesteront jeudi en front commun dans les rues de la Cité ardente pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail et, par conséquent, de l'apprentissage des élèves. Cette action aura un impact important sur le fonctionnement des écoles en province de Liège, préviennent les syndicats mercredi.

L'action, organisée à l'initiative de la CGSP, de la CSC et du SLFP rassemblera les enseignants du fondamental, du secondaire et du supérieur, tous réseaux confondus. Ils se réuniront dès 10h sur la Passerelle Saucy face au bâtiment de l'ancienne Grand'Poste (Place John Cockerill) avant de se diriger, en cortège, vers les bureaux des trois partis du gouvernement.

L'action entend dénoncer les "engagements non-tenus par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles durant ces cinq dernières années" de législature. "En mai 2022, nous avons fait le tour des partis politiques à Liège et ils s'étaient engagés sur plusieurs mesures dont la réduction de la taille des classes, une diminution de la charge administrative et un refinancement de l'enseignement", explique Luc Toussaint, de la CGSP Enseignement Liège. "Ils n'ont pas tenu leurs engagements et les mesures actuelles vont même dans le sens inverse."